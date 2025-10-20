Slušaj vest

Državljanka Srbije (23) pronađena je mrtva u jednom stanu u Beču u Austriji.

Kako navodi mediji iz Austrije telo je zatečenou stanu jednog muškarca u bečkom okrugu Tuln. 

- Mlada žena je pronađena mrtva u krevetu. Sumnja se da je ona bila pod dejstvom alkohola i narkotika i da je neko vreme boravila ispred te zgrade. Navodno, dosadašnja istraga je utvrdila da je devojka pozvana od strane jednog muškarca iz Donje Austrije da uđe kod njega u stan, što je ona i učinila - navode lokalni mediji i dodaju:

- Muškarac je navodno, devojku iz Srbije poveo kod sebe u stan iz sažaljenja, jer se ona plašila da ode kući. Međutim, Srpkinja je preminula. Dežurni tužilac poslao je telo na obdukciju nakon što su lekari konstatovali smrt, a ona je utvrdila da je smrt nastupila usled prodoziranje narkotika. Navodno, devojka je pored droge popila i flašu votke. 

Mzuškarac u čijem stanu je devjka umrla navodno je rekao "da ju je pokupio na ulici i da ne zna mnogo toga o njome".

