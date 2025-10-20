U Drinskoj ulici u Prokuplju oko 10 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen četrdesetdvogodišji muškarac.
JEZIVA SCENA U PROKUPLJU: Čovek prevrnuo traktor tokom vožnje, pa ostao ZAGLAVLJEN ISPOD NJEGA! Svedoci za Kurir otkrili šta se desilo (FOTO)
Kako smo saznali, on je prevruo traktor, te je jedno vreme ostao zaglavljen ispod vozila.
Vatrogasci su pomerili traktor, kako bi mogao da izađe, a ekipa Hitne pomoći mu je ukazala pomoć, te ga transportovala na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.
Muškarac je u svesnom stanju i u toku je dijagnostika.
Kako su nam rekli svedoci sa lica mesta, muškarac je na nizbrdici izgubio kontrolu nad traktorom.
