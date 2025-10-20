Slušaj vest

Kako smo saznali, on je prevruo traktor, te je jedno vreme ostao zaglavljen ispod vozila.

Vatrogasci su pomerili traktor, kako bi mogao da izađe, a ekipa Hitne pomoći mu je ukazala pomoć, te ga transportovala na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.

Muškarac je u svesnom stanju i u toku je dijagnostika.