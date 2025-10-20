Slušaj vest

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, koji su po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, vršili uviđaj i prikupljali dokaze u prostorijama Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, na radnom mestu, kako Kurir saznaje, nisu zatekli ni šeficu tužilaštva Ivanu Pomoriški, ni njenog zamenika Ljubomira Anđelića.

Prema našim saznanjima, oboje se nalaze na Kopaoniku, gde se održava strukovna konferencija Visokog saveta tužilaštva.

Pripadnici UKP ulaze u Treće OJT

Podsetimo, kako je Kurir jutros ekskluzivno objavio, pripadnici policije ušli su u zgradu tužilaštva na Novom Beogradu kako bi istražili na koji način su službene fotografije i informacije iz predmeta o ucenjivanju Vujadina Savića dospele u javnost i potom završile na društvenim mrežama.

- Ovo nije prvi put da se sumnja da informacije "cure" iz Trećeg tužilaštva. Indikativno je i što se podaci iz pojedinih predmeta pojavljuju upravo kod političara opozicije, među kojima je i Marinika Tepić, inače poznata kao partijska drugarica Ivane Pomoriški, obe su nekada bile članice Lige socijaldemokrata Vojvodine - podseća sagovornik Kurira.