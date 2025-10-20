Slušaj vest

Majka novorođenčeta koje je pronađeno mrtvo na travnatoj površini u Bulevareu cara Lazara u Novom Sadu, K. M. (39) iz Novog Sada, dovezena je, kako Kurir saznaje, u Klinički centar Vojvodine nakon porođaja van porodilišta, gde se lekari bore da stabilizuju njeno stanje, dok je istraga o tome kako je beba preminula u toku.

Porodilja je, kako saznajemo, dovezena u Klinički centar Vojvodine u pratnji policije nakon što se navodno porodila van bolnice.

Kako je za Kurir potvrđeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine (UKCV), žena je primljena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo po hitnom postupku.

Prema rečima izvora, pacijentkinju je dovezla ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, uz policijsku pratnju, zbog komplikacija nakon porođaja koji se desio izvan porodilišta.

- Po prijemu na kliniku, pacijentkinja je bila svesna, slabije komunikativna, sa urednim vitalnim parametrima. Nakon laboratorijske i radiološke obrade, pregleda i pružene lekarske pomoći, smeštena je na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja i opservacije - kaže izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je bila uz nju sve vreme, jer je prethodno uhapšena zbog slučaja koji je šokirao celu Srbiju kada je beba pronađena mrtva na travi ispred jedne zgrade, a majka potom uhapšena nedaleko od tog mesta, gde su je stanari obližnje zgrade zatekli krvavu u hodniku.