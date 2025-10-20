Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal,uhapsili su V. K. (65), bivšu v. d. direktorku Zavoda za transfuziju krvi Niš, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja.

- Sumnja se da je ona, 14. juna 2016. godine, zaključila Ugovor o donatorstvu sa jednom farmaceutskom kompanijom, čiji je predmet donacija aparata za biohemijske analize, suprotno obavezi koju je predvideo RFZO da se obavezno kontaktiraju i drugi donatori sličnih aparata, kako bi se između svih ponuđenih aparata izvršio izbor prema najnižoj ceni pojedinačne analize, što osumnjičena nije učinila - piše u saopštenju.

Osumnjičena je, kako dalje navode, potpisala Ugovor o donatorstvu gde je članom 4. predviđeno da su ugovorne strane saglasne da u slučaju da primalac donacije - Zavod za transfuziju krvi Niš, u periodu od pet godina od dana zaključenja ovog Ugovora prestane sa nabavkom reagenasa od strane davaoca donacije, odnosno ukoliko donator proceni da se aparat ne koristi u dovoljnoj meri, može raskinuti Ugovor, iako je znala da se na navedenom aparatu, a prema Uputstvu za upotrebu proizvođača, predviđa da se sa instrumentom mogu koristiti isključivo gel kartice i reagensi za koje je u Srbiji ovlašćeni distributer samo davalac donacije.

Na taj način ona je, kako se sumnja, suprotno Zakonu o javnim nabavkama, svesno ograničila konkurenciju, tako što se kao ponuđač može pojaviti samo davalac donacije, pa mu je time pribavila korist u postupcima javnih nabavki i zaključenja ugovora o kupoprodaji gel kartica i reagenasa za aparat iz donacije i time ostvari zaradu u iznosu od 35.790.994 dinara.