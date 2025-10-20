DEVOJKA KOJA JE IZBODENA NOŽEM KOD BEČEJA U POODMAKLOJ TRUDNOĆI: Pokušaj dvostrukog ubistva postaje još užasniji! Isplivali novi detalji
Devojka T. M. (23) koja je zatečena u kući u Bačkom Gradištu kod Bečeja sa ranama od noža je trudna i uskoro bi trebalo da se porodi.
Kako se saznaje, ona je zadobila teške telesne povrede kada ju je napadač izbo nožem u grudi. Pored nje, izbodena je i I. V. (39) koja je bila sa njom u kući. One su u Urgentni centar UKCV dovezene kolima Hitne medicinske pomoći.
- Nakon kompletnog pregleda, urađene su laboratorijske analize, RTG snimak grudnog koša, kao i CT trauma skener, uz sprovedenu opservaciju. Zbog prirode oboljenja, odnosno zadobijenih povreda, kao i hitnosti stanja (vitalna ugroženost), pacijentkinje su, radi definitivnog medicinskog zbrinjavanja, upućene sanitetskim vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u pratnji lekara, na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici - Klinika za grudnu hirurgiju - kažu u UKC Vojvodine.
Udario čekićem u glavu muža jedne žene
Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su K. P. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Sumnja se da je, noćas, u kući u Bačkom Gradištu kod Bečeja, nožem zadao više uboda dvema meštankama, starosti 39 i 23 godine. Takođe, sumnja se da je čekićem udario u glavu supruga jedne od njih koji ga je zatekao na licu mesta.
Povređene žene su hospitalizovane, a muškarcu su konstatovane lake telesne povrede. Osumnjičeni je, ubrzo, pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U zakonskom roku, muškarac iz Bačkog Gradišta biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.
(Blic)