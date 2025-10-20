Slušaj vest

Devojka T. M. (23) koja je zatečena u kući u Bačkom Gradištu kod Bečeja sa ranama od noža je trudna i uskoro bi trebalo da se porodi.

Kako se saznaje, ona je zadobila teške telesne povrede kada ju je napadač izbo nožem u grudi. Pored nje, izbodena je i I. V. (39) koja je bila sa njom u kući. One su u Urgentni centar UKCV dovezene kolima Hitne medicinske pomoći.

- Nakon kompletnog pregleda, urađene su laboratorijske analize, RTG snimak grudnog koša, kao i CT trauma skener, uz sprovedenu opservaciju. Zbog prirode oboljenja, odnosno zadobijenih povreda, kao i hitnosti stanja (vitalna ugroženost), pacijentkinje su, radi definitivnog medicinskog zbrinjavanja, upućene sanitetskim vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u pratnji lekara, na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici - Klinika za grudnu hirurgiju - kažu u UKC Vojvodine.

Udario čekićem u glavu muža jedne žene

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su K. P. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Sumnja se da je, noćas, u kući u Bačkom Gradištu kod Bečeja, nožem zadao više uboda dvema meštankama, starosti 39 i 23 godine. Takođe, sumnja se da je čekićem udario u glavu supruga jedne od njih koji ga je zatekao na licu mesta.