Neverovatna drama odigrala se tokom vikenda u Beču u jednom apartmanu u kom je boravio Srbin (34), kada je sobarica, tokom rutinskog čišćenja, u sofi pronašla čak devet kilograma kokaina!

Kako prenose austrijski mediji, žena je odmah shvatila ozbiljnost situacije i pozvala policiju, koja je ekspresno reagovala. Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, koji su tamo zatekli 34-godišnjeg muškarca, državljanina Srbije, koji je navodno samo čekao da se vrati u apartman iz kog je i izašao zbog čišćenja.

Policija je zajedno sa osumnjičenim ušla u stan, pronašla sumnjivu supstancu, zaplenila drogu i odmah uhapsila Srbina. Prema informacijama austrijskih medija, on je odbijao da komentariše odakle droga potiče, niti je želeo da govori o mogućim saučesnicima.

Ko stoji iza svega?

Prema nezvaničnim informacijama, austrijska policija već proverava da li je 34-godišnjak deo šire kriminalne mreže, s obzirom na količinu droge, koja prema tržišnoj vrednosti dostiže više miliona evra! Nije isključeno ni da je apartman služio kao privremeno skladište narkotika.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li je osumnjičeni imao pomagače i kako je droga uneta u stan, kao i to da li je već bila namenjena daljoj distribuciji.

Javno tužilaštvo u Beču naredilo je zadržavanje osumnjičenog, dok je istraga u toku. Postoji osnovana sumnja da je reč o međunarodnom švercu droge, iza kog stoji organizovani balkanski narko-klan.