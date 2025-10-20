Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su Ž. Č. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

- Prilikom pretresa kuće na području Inđije, policija je u dvorištu zatekla osumnjičenog koji je, pri pokušaju bekstva, odbacio od sebe jednu veću i tri manje kese sa ukupno dva kilograma i 215 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin - navodi se u policijskom saopštenju.

01 (2).jpg
Foto: PU Sremska Mitrovica

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Ž. Č. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

Ne propustiteHronikaDETALJI FILMSKOG HAPŠENJA MLADIĆA ZBOG 15 KILOGRAMA DROGE! Osumnjičeni pokušao da pobegne, pa više puta napao policajca! Pogledajte šta je sve zaplenjeno (Foto)
1 (18).JPG
HronikaUHAPŠEN MLADIĆ (26) IZ ZRENJANINA ZBOG DILOVANJA DROGOM: Policija mu pretresom našla 142 grama amfetamina, u dva paketa
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
HronikaRUS, UKRAJINAC I SRBIN UHAPŠENI U BEOGRADU: Evo šta im je policija našla
Screenshot 2025-06-15 141556.png
HronikaMUŽ ISPRIČAO DETALJE UPUCAVANJE ŽENE U STANU NA NOVOM BEOGRADU Pili alkohol, drogirali se, a onda je počeo haos! Komšinica čula zapomaganje, pa pozvala policiju
1745961785407.jpg