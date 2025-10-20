Slušaj vest

U Bačkom Gradišku kod Bečeja sinoć se dogodio pokušaj dvostrukog ubistva, a meštani kažu da je svemu prethodila svađa bivših ljubavnika i sadašnjih partnera, tačnije u pitanju su neki neraščišćeni ljubavni odnosi.

Svađa, pa krvava tuča

- Po naselju se priča da su osumnjičeni Kristijan P. i povređena I. V. bili u emotivnoj vezi, ali su navodno, nedavno odlučili da se rastanu. Iz za sada nepoznatog razloga u istoj kući su se našli Kristijan P., I. V., T. M. i njen suprug sa kojim čeka dete - objašnjavaju meštani Bačkog Gradišta.

Povređena trudnica T. M. i njen povređeni suprug Foto: Drušvene mreže

Kako potom dodaju, sinoć su se okupili, iz za sada nepoznatog razloga, i došlo je do velike svađe.

- Odnosi su bili baš zamršeni, nismo skontali ko je tu još sa kim u vezi. Pokušali su da smire situaciju i napetost u jednom trenutku, svi su razgovarali, ali očigledno nisu uspeli u tome. Ubrzo je svađa eskalirala u fizički obračun, a potom i u pokušaj ubistva - navode meštani i dodaju:

Kuća u kojoj se desio pokušaj ubistva kod Bečeja Foto: Kurir

- Muškarci su se udarali i hvatali za gušu, a žene su vrištale, ali su i one učestvovale u tome. Luda kuća. Osumnjičeni je u jednom trenutku uzeo nož i izbo T. M. i I. V. u grudi, dok je čekićem u glavu prilikom tuče udario, navodno, supruga trudnice.

Nož u grudi

Komšije kažu da nisu uspeli da raščivijaju zamršene ljubavne odnose.

- Posvađali su se, potom izboli, i žene se sad nalaze u bolnici, a Kristijan P. je u pritvoru. Sigurno će dobiti zasluženu kaznu zbog ovoga što je napravio - kažu oni.

Povređena I. V. Foto: Društvene Mreže

Inače, da podsetimo, T. M. je zadobila teške telesne povrede kada ju je napadač izbo nožem u grudi. One su u Urgentni centar UKCV dovezene kolima Hitne medicinske pomoći.

- Nakon kompletnog pregleda, urađene su laboratorijske analize, RTG snimak grudnog koša, kao i CT trauma skener, uz sprovedenu opservaciju. Zbog prirode oboljenja, odnosno zadobijenih povreda, kao i hitnosti stanja (vitalna ugroženost), pacijentkinje su, radi definitivnog medicinskog zbrinjavanja, upućene sanitetskim vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u pratnji lekara, na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici - Klinika za grudnu hirurgiju - kažu u UKC Vojvodine za medije.