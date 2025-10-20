Slušaj vest

Dečaka je udario automobil na raskrsnici ulica Kneza Aleksandra i Velimira Rajića u Gornjem Milanovcu, i zadobio je teške telesne povrede.

On je zbrinut u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu radi ukazivanja lekarske pomoći.

Protiv 86-godišnjeg muškarca po nalogu nadležnog tužilštva podneta je krivična prijava zbog sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

(Kurir.rs/GMinfo)

