Sedmogodišnje dete oboreno je u subotu na pešačkom prelazu u Gornjem Milanovcu.
AUTO UDARIO DEČAKA (7) NA PEŠAČKOM PRELAZU! Drama u Gornjem Milanovcu, mališan zadobio teške povrede
Dečaka je udario automobil na raskrsnici ulica Kneza Aleksandra i Velimira Rajića u Gornjem Milanovcu, i zadobio je teške telesne povrede.
On je zbrinut u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu radi ukazivanja lekarske pomoći.
Protiv 86-godišnjeg muškarca po nalogu nadležnog tužilštva podneta je krivična prijava zbog sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
