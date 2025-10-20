Slušaj vest

Glavna tužiteljka Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu Ivana Pomoriški se nakon što je obaveštena da su pripadnici Uprave kriminalističke policije upali u prostorije tužilaštva na čijem je čelu vratila s pola puta ka Kopaoniku, gde je trebalo da učestvuje na strukovnoj konferenciji Visokog saveta tužilaštva, saznaje Kurir.

- Šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva po povratku u Beograd je uletela u zgradu, histerisala i tražila od pripadnika UKP pravni osnov za postupanje, ali je vrlo brzo umirena i postala je krajnje saradljiva - tvrdi izvor Kurira.

Podsetimo, rano jutros pripadnici UKP upali su u prostorije ovog tužilaštva zbog osnovane sumnje da je upravo odatle procurela informacija o istrazi u vezi ucenom Vujadina Savića.

Kao što smo ranije pisali, Pomoriški je u više navrata u medijima dovođena u vezu kao osoba koja odaje poverljive podatke iz tužilaštva brojnim političarima, uključujući pre svega Mariniku Tepić, s kojom je nekada bila partijska koleginica u Ligi socijaldemokrata Vojvodine.

