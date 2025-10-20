Slušaj vest

Glavna tužiteljka Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu Ivana Pomoriški se nakon što je obaveštena da su pripadnici Uprave kriminalističke policije upali u prostorije tužilaštva na čijem je čelu vratila s pola puta ka Kopaoniku, gde je trebalo da učestvuje na strukovnoj konferenciji Visokog saveta tužilaštva, saznaje Kurir.

- Šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva po povratku u Beograd je uletela u zgradu, histerisala i tražila od pripadnika UKP pravni osnov za postupanje, ali je vrlo brzo umirena i postala je krajnje saradljiva - tvrdi izvor Kurira.

1/6 Vidi galeriju Pripadnici UKP ulaze u Treće OJT Foto: Marko Karović

Podsetimo, rano jutros pripadnici UKP upali su u prostorije ovog tužilaštva zbog osnovane sumnje da je upravo odatle procurela informacija o istrazi u vezi ucenom Vujadina Savića.