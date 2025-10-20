Slušaj vest

"Naš mili dečko, naša druga ljubav i sreća! Prebrzo si nas napustio. Otišao si na drugi svet da te anđeli čuvaju. Ostavio si nas sve, a nisi smeo, svi smo se borili za tebe, uvek si bio naš junak, hrabar i dobro dete. Volimo te svi, isto kao i do sada i čuvamo u srcu svom, putuj sa anđelima. Pile naše malo" - glasi srceparajuća objava koju je na društvene mreže okačila majka dečaka (5) iz okoline Kraljeva, koji je pre četri dana tragično izgubio život.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 16. oktobra oko 16.30 časova u selu Ratina kod Kraljeva kada je dečak, spletom nesrećnih okolnosti, upao u bazen za navodnjavanje na plantaži borovnica.

Nasmejani dečak

Ispod ove tužne objave samo su se nizali komentari u kojima rođaci i prijatelji izjavljuju saučešće neutešnoj porodici.

"Počivaj u miru, mili naš dečače", "Bože, kako si mogao da nam uzmeš ovakvog anđela", "Nasmejani naš veliki momak, nisi ni počeo da živiš, a već smo te ostali željni", "Anđeli s tobom dete milo, umiljato i nikad prežaljeno", "Porodici iskreno saučešće, ovo je velika tragedija", "U avgustu smo duvali svećice i poželili ti najlepše snove, a sada te nema" - ovo su samo neki od mnogobrojnih komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Istraga povodom tragične smrti dečaka i dalje je u toku, a meštani su za Kurir opisali kako je došlo do nesreće.

Zaliva se bašta

- Čuli smo da je dečak upao u taj bazen za navodnjavanje i to dok se navodno, igrao sa drugarima. Ne možemo da verujemo da se ovakva tragedija desila. Inače, u pitanju je bazen za navodnjavanje, ali to je u suštini pregrađen deo potoka koji prolazi korz selo. Tu vodu koriste svi meštani za zalivanje bašta, zasada i drugih stvari - navele su komšije i dodale da se taj bazen za navodnjavanje nalazi u blizini kuće porodice koja je sada izgubila dete.

- Verovatno je došlo do trenutka nepažnje, dete kao dete, potrči za loptom ili nečim drugim i ne zna da je to opasno. Voda je to. Često se dešava da deca ulaze na tu plantažu jer tu nema nikoga. Čovek na čijem imanju je bazen za navodnjavanje ne živi u selu, pa se deca često tu okupljaju.