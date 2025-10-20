Slušaj vest

Tek rođena beba koja je pronađena mrtva u Novom Sadu rođena je živa, a prvi rezultati obdukcije ukazuju da je preminula od hipotermije ili udarca u glavu, najverovatnije prilikom pada na tlo kada je beba bačena.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičenoj M.K. (39) na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo deteta za koje je zaprećena kazna doživotni zatvor bez uslovnog otpusta.

Ona je sada hospitalizovana u bolnici u Novom Sadu, nakon čega će je policija privesti i saslušati.

|ena koja je zatečena u ulazu jedne zgrade pored mesta gde je pronađena beba prebačena je u Ginekološko-akušersku kliniku kako bi se utvrdilo da li se porodila u ulazu zgrade budući da je na njoj bilo tragova krvi.

- Po prijemu na kliniku, pacijentkinja je bila svesna, slabije komunikativna, sa urednim vitalnim parametrima. Nakon laboratorijske i radiološke obrade, pregleda, i pružene lekarske pomoći, pacijentkinja je stabilnog opšteg stanja smeštena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja i opservacije - kažu u pres službi UKC Vojvodine.

Stanari zgrade u Novom Sadu su zatekli ženu u ulazu i odmah su pozvali policiju.

Na licu mesta, na mestu gde je pronađena beba, vidljivi su tragovi krvi.