LESKOVČANKA KOJU JE POKUŠAO DA UBIJE ZET U KRITIČNOM STANJU: Priključena na respirator, ima jezive povrede glave!
Leskovčanka (74) koju je, kako se sumnja, 19. oktobra pokušao da ubije zet N. Ž. (52), u kritičnom je stanju, priključena na respirator!
Kako su saopštili iz Univerzitetsko-kliničkog centra Niš, gde je žena prebačena iz Opšte bolnice u Leskovcu, smeštena je na intezivnu negu.
- Pacijentkinja je nakon pregleda specijalista urgentne medicine i konsultacija neuro i maksilofacijalnog hirurga, ORL specijaliste i oftalmologa, zbog povreda glave primljena u jedinicu intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju i intezivnu terapiju. Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji u teškom opštem stanju - saopšteno je iz UKC Niš.
Podsetimo, kako je saopšteno iz policije, N.Ž. iz okoline Leskovca uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju.
- On se sumnjiči da je nakon kraće rasprave u prizemlju porodične kuće, oštrim predmetom udario svoju taštu, staru 74 godine, u predelu glave i tako joj naneo teške telesne povrede opasne po život - navedeno je u saopštenju.
Osumnjičenom je, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.