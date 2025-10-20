Slušaj vest

Leskovčanka (74) koju je, kako se sumnja, 19. oktobra pokušao da ubije zet N. Ž. (52), u kritičnom je stanju, priključena na respirator!

Kako su saopštili iz Univerzitetsko-kliničkog centra Niš, gde je žena prebačena iz Opšte bolnice u Leskovcu, smeštena je na intezivnu negu.

- Pacijentkinja je nakon pregleda specijalista urgentne medicine i konsultacija neuro i maksilofacijalnog hirurga, ORL specijaliste i oftalmologa, zbog povreda glave primljena u jedinicu intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju i intezivnu terapiju. Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji u teškom opštem stanju  - saopšteno je iz UKC Niš.

Podsetimo, kako je saopšteno iz policije, N.Ž. iz okoline Leskovca uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je nakon kraće rasprave u prizemlju porodične kuće, oštrim predmetom udario svoju taštu, staru 74 godine, u predelu glave i tako joj naneo teške telesne povrede opasne po život - navedeno je u saopštenju.

Osumnjičenom je, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

