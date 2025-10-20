Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dostavilo je Upravi kriminalističke policije zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u pravcu utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je fotografija monitora na kome je zapisnik o saslušanju osumnijčenog u predmetu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u kojem je oštećeni Vujadin Savić dospela u javnost, a potom i deljena na društvenim mrežama.

- Pripadnicima UKP, Odeljenju za borbu protiv korupcije je naloženo da izvrše provere svih okolnosti pod kojima je navedena fotografija monitora na kome se nalazila sadržina zapisnika o saslušanju osumnjičenog dospela u javnost, da utvrde poslovni broj predmeta, ko je postupajući obrađivač predmeta - (javni tužilac, javnotužilački pomoćnik), te koji je zapisničar radio sa obrađivačem - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Pod lupom Treće tužilaštvo Foto: Marko Karovic

Takođe je, kako se dodaje, naloženo da provere da li je, na koji način i kojim internim aktom regulisan pristup, postupanje i druge odgovornosti u vezi sa podacima koji su pohranjeni na serveru, ko od zaposlenih ima pristup mreži na kojoj se pohranjuju dokumenti, kao i da li se vodi evidencija pristupa dokumentima.

- Po potrebi pripadnici UKP-a treba da izvrše i sve druge provere i da potom tužilaštvu u što kraćem roku dostave tražena obaveštenja u cilju utrđvanja eventualnog izvršenja bilo kog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, a naročito krivičnog dela iz stvarne naležnosti Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu - dodaje se u saopštenju tužilaštva.