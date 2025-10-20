Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv M. K. (39) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je, noćas, neposredno posle porođaja, ona bacila novorođenče na travnjak, usled čega je preminulo.

Osumnjičena se nalazi u Kliničkom centru Vojvodine, a nakon otpuštanja biće joj određeno zadržavanje do 48 sati. U zakonskom roku, biće privedena, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Podsetimo, stanari jedne zgrade u Novom Sadu jutros su pronašli na travi ispred njihovog ulaza mrtvo novorođenče, a u međuvremenu nedaleko od tog mesta, zatečena je i majka bebe sva krvava.

U pratnji policije, ona je odmah prevezena u UKC Vojvodine. Prema rečima izvora, pacijentkinju je dovezla ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, uz policijsku pratnju, zbog komplikacija nakon porođaja koji se desio izvan porodilišta.