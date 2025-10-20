Slušaj vest

Prava drama odigrala se sinoć na ulicama Niša kada je mladić (21) brutalno pretukao muškarca (42), sa kojim se prethodno žestoko posvađao!

Incident se dogodio kada je M. Z. iz Niša, nakon rasprave, zaustavio „fijat“ u kojem je vozio četrdesetdvogodišnjeg muškarca, i bez milosti ga napao, više puta udario u glavu, a zatim ga ostavio povređenog na asfaltu i pobegao kolima!

- M.Z. se sumnjiči da je sinoć zaustavio „fijat“ u kojem je vozio četrdesetdvogodišnjeg muškarca sa kojim se prethodno raspravljao, više puta ga udario u glavu, a potom ga ostavio na ulici i vozilom se udaljio - piše u saopštenju.

Ali tu nije bio kraj. Kako se sumnja, M. Z. se ubrzo vratio na mesto napada i nastavio da udara nesrećnog čoveka, ovaj put rukama i nogama, ne ostavljajući mu šansu da se odbrani. Nakon toga, pobegao je u nepoznatom pravcu.

Zahvaljujući brzoj intervenciji policije, napadač je lociran i uhapšen.

Povređeni muškarac sa teškim povredama hitno je prebačen u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.