Sud je odredio pritvor od 30 dana muškarcu (28) iz Apatina u čijem stanu i drugim prostorijama je pronađeno pola kilograma narkotika i 11 metaka, saopštila je juče lokalna policijska uprava.

U saopštenju se N. B. sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga kao i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

U stanu i prostorija koje koristi pronađeno je više od 500 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i dve vagice za precizno merenje kao 11 metaka različitog kalibra, dodaje se.