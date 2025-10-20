Slušaj vest

Dvostruki ubica Alija Balijagić je u Jovana Madžgalja u Sokocu pucao s leđa, što proističe iz odbukcionog nalaza veštaka sudske medicine dr Nemanje Radojevića.

Na to je ukazao punomoćnik oštećene porodice advokat Miodrag Joksimović, danas u Višem sudu u Bijelom Polju, u nastavku suđenja Balijagiću, koji odgovara za teško ubisto Milenke i njenog brata Jovana Madžgalja, 25. oktobra prošle godine.

Podmukli zločin

U nalazu se između ostalog navodi da je Jovan Madžgalj pogođen hicima iz lovačke puške u lopatičnom delu leđa, a advokat Joksimović je primetio da to ukazuje na to da se radilo o podmuklom postupanju.

1/8 Vidi galeriju Okrivljeni Alija Balija izručen Crnoj Gori Foto: Uprava policije Crne Gore

Svedok Predrag Golubović je ispričao da je da je više od osam sati pre ubistva sestre i brata Milenke i Jovana, video Aliju Balijagića kako sedi na terasi njihove kuće, uz kafu, piće i jelo.

Balijagić je ranije kazao da je kod kuće Madžgalja bio predveče, da se povratio iz šume i ubio ih jer ga je Jovan drsko oterao od kuće.

Gde sam bio ceo dan?

Balijagić je danas rekao da nije tačno da je od posete Madžaljima do ubistva prošlo više od osam sati, pitajuću se "gde je onda bio osam sati, to jest celi dan".

Golubović je pojasnio da je pored muške osobe koja je sedela za stolom (za koju je kasnije saznao da se radi o Balijagiću) primetio i pušku, da se Jovan nalazio na zemljanom delu dvorišta gde je sekao pečurku za sušenje, a da se Milenka nalazila na betonskom delu terase kuće.

Alija Balijagić nakon hapšenja Foto: Sandžak Danas

"Čuo sam kada je taj nepoznati muškarac ustavši od stola pitao za mene: "Ko je to", da je Milanka kazala da vozim tuda i ponudila mu da ga prevezem negde ako treba, što je on odbio“, kazao je Golubović.

On je istakao da je na povratku kroz Tomaševo, oko 12-13 časova tog dana primetio policjsko vozilo, kao i da je od komšija saznao da se Balijagić kretao po selima par dana ranije.

"Saznao sam da je dva dana pre ubistva bio u selu Meki kod porodice Mrdović, a dan ranije u selu Pisana jela, o čemu me je obavestio Miodrag Madžgalj rekavši da mu je kod majke i supruge bio neki lovac koji se prestavljao kao Drašković".

1/8 Vidi galeriju Kuća u kojoj su ubijeni brat i sestra Madžgalj za čije ubistvo je osumnjičen Balijagić Foto: Printskrin Facebook/Vijesti iz Bijelog Polja

Joj ubi mi brata

Iz zapisnika o uviđaju koji je pročitan proističe da je procena policije OB Bijelo Polje bila da je bezbednosna situacija zbog bekstva Balijagića nalagala da se uviđaj radi sutra dan, kao i zbog očekivanog vremena dolaska forenzičara iz Danilovgrada.

U službenoj zabilješki policije nakon ubistva stoji da je ženska osoba (Milenka) pozvala dežurnu službu i kazala: "Joj, ubi mi brata" nakon čega je razgovor prekinut, a da je kasnije utvrđeno da je poziv obavljen sa broja koji koristi Jovan Madžgalj iz Sokoca, gde su se službenici odmah potom uputili.

Tužiteljka Vanja Rakonjac je kazala da je uviđaj obavljen profesionalno po svim standardima struke i da je članovima porodice dozvoljeno prisustvo ali tek nakon izuzimanja tragova od strane krimi tehničara i službenika Forenzičkog centra, zbog moguće kontaminacije dokaza.

Balijagićev DNK je, kako je utvrđeno nalazom Forenzičkog centra, pronađen na predmetima lovačke puške i njenima patronama, ispod, na polomljenom staklu i ručici prozora, na zidu i brodskom podu kuće, frižideru, kanti sa sirom na prozoru druge sobe, kao i unutrašnjosti fioke, papirnim maramicama na podu.

1/6 Vidi galeriju Kuća u kojoj je boravio Alija Balijagić pre hapšenja Foto: Facebook, Kurir Televizija, Kurir, RINA

DNK tragovi na telefonu

Balijagićevi tragovi DNK-a nađeni su i na mobilnim telefonima Jovana i Milenke. Optuženi je ranije tvrdio da je nakon ubistva spolja kroz zatvoren prozor ušao u kuću kako bi potražio krpu da zavije ruku koja je krvarila, ali da nije bilo nikakve premetačine.

Prema balističkom veštačenju Balijagić je hice ispalio sa mesta "ne daljeg od pet metara", a trasološkim veštačenjem je utvrđeno da su rane kod oštećenih nastale dejstvom sačmenog snopa.

Balijagić je danas kazao da je pušku kojom je usmrtio brata i sestru ostavio u nekoj od napuštenih kuća a da su prilikom hapšenja u Srbiji, odakle je kasnije izručen Crnoj Gori, kod njega pronađene druge dve puške sa municijom.

Na predlog odbrane sud je naložio psihološko-psihijatrijsko veštačenje od strane veštaka psihologa Nataše Vuković i psihijatra Mirjane Varagić, nakon čega će biti utvrđeno da li je potrebno psihijatrijsko posmatranje u psihijatrijskoj ustanovi.