M. P. (64) poginuo je u nedelju u Lazarevcu kada je električnim biciklom sleteo sa kolovoza .

On je vozio električni bicikl, kada je izgubio kontrolu, sleteo sa puta i udario u bankinu. M. P. je poginuo na licu mesta i Hitna pomoć je, po izlasku na mesto nesreće, mogla samo da konstatuje smrt.