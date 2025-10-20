Muškarac iz Lazarevca poginuo je vozeći električni bicikl kada je izgubio kontrolu i sleteo sa puta. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo.
TRAGEDIJA U LAZAREVCU: Muškarac električnim biciklom sleteo sa puta, pa se zabio u bankinu! Poginuo na licu mesta
M. P. (64) poginuo je u nedelju u Lazarevcu kada je električnim biciklom sleteo sa kolovoza.
On je vozio električni bicikl, kada je izgubio kontrolu, sleteo sa puta i udario u bankinu. M. P. je poginuo na licu mesta i Hitna pomoć je, po izlasku na mesto nesreće, mogla samo da konstatuje smrt.
Telo poginulog muškarca poslato je na obdukciju na odeljenje sudske medicine.
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu.
