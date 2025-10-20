Slušaj vest

M. P. (64) poginuo je u nedelju u Lazarevcu kada je električnim biciklom sleteo sa kolovoza.

On je vozio električni bicikl, kada je izgubio kontrolu, sleteo sa puta i udario u bankinu. M. P. je poginuo na licu mesta i Hitna pomoć je, po izlasku na mesto nesreće, mogla samo da konstatuje smrt.

Telo poginulog muškarca poslato je na obdukciju na odeljenje sudske medicine.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA NESREĆA KOD ĐUNISA, IMA MRTVIH! Jeziva scena nakon teškog sudara, policijske ekipe licu mesta (FOTO)
1000036186.jpg
HronikaOBISTINILE SE CRNE SLUTNJE, IMA STRADALIH U RAJKOVCU! Najnovije informacije o teškoj nesreći kod Mladenovca: Autobus se sudario s 2 auta - JEZIVI PRIZORI (FOTO)
collage.jpg
HronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD KRALJEVA, IMA MRTVIH! Automobil se prevrnuo, vozač poginuo na mestu
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_dc348314.jpg
HronikaOTKRIVENO KAKO SE DOGODILA STRAVIČNA NESREĆA U BATAJNICI: Motociklista poginuo u sudaru s "golfom", odleteo 30 metara - STRAŠNI PRIZORI (FOTO)
Saobracajna nesreća u Batajnici