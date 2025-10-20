Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, policijskih stanica Barajevo i Savski venac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. T. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

On se sumnjiči da je u Barajevu, 10. avgusta ove godine, upravljajući automobilom „opel korsa“, nakon što je policija pokušala da ga zaustavi, iz vozila izbacio paket sa oko kilogram marihuane.

M. T. se potom udaljio i vozilo ostavio u jednoj njivi na teritoriji Lazarevca, u kojem je policija pronašla i vagicu za precizno merenje.

Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji Savskog venca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN DILER (23) U INĐIJI! Pokušao da pobegne dok su mu policajci pretresali kuću (foto)
hapsenje.jpg
HronikaDETALJI FILMSKOG HAPŠENJA MLADIĆA ZBOG 15 KILOGRAMA DROGE! Osumnjičeni pokušao da pobegne, pa više puta napao policajca! Pogledajte šta je sve zaplenjeno (Foto)
1 (18).JPG
HronikaUHAPŠEN MLADIĆ (26) IZ ZRENJANINA ZBOG DILOVANJA DROGOM: Policija mu pretresom našla 142 grama amfetamina, u dva paketa
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
HronikaRUS, UKRAJINAC I SRBIN UHAPŠENI U BEOGRADU: Evo šta im je policija našla
Screenshot 2025-06-15 141556.png