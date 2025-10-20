Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, policijskih stanica Barajevo i Savski venac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. T. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

On se sumnjiči da je u Barajevu, 10. avgusta ove godine, upravljajući automobilom „opel korsa“, nakon što je policija pokušala da ga zaustavi, iz vozila izbacio paket sa oko kilogram marihuane.

M. T. se potom udaljio i vozilo ostavio u jednoj njivi na teritoriji Lazarevca, u kojem je policija pronašla i vagicu za precizno merenje.

Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji Savskog venca.