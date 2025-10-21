PUCAČ IZ BEOGRADA NA VODI PRIZNAO DA JE ŠKALJARCU PUCAO U GLAVU: Otkrivamo šta je osumnjičeni za mafijaško ubistvo rekao na saslušanju
Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Đorđa Z. (21) i Marka P. (18) zbog postojanja osnovane sumnje da su 16. oktobra 2025. godine u Hercegovačkoj ulici na podmukao način lišili života Filipa Ivanovića.
Osumnjičeni Đorđe Z. je, kako je ranije saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na saslušanju pred javnim tužiocem priznao izvršenje krivičnog dela. Kako Kurir nezvanično saznaje, iako je priznao da je Ivanovića ubio hicima iz pištolja, on nije iznosio druge detalje o zločinu.
Drugi osumnjičeni Marko P. je, podsetimo, iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
Kako nezvanično saznajemo, osumljičeni Đorđe Z. je izjavio da on jeste ubio Ivanovića, koji je važio za pripadnika škaljarskog klana.
- Ja sam ubio Filipa Ivanovića. Ja sam dugo od njega trpeo teror i bio sam u strahu. U šoku sam i ne mogu dalje da se izjašnjavam - navodno je rekao Đorđe Z. u svoju odbranu. Podsetimo, on se sumnjiči da je u parku u naselju Beograd na vodi ispalio žrtvi metak u čelo, posle čega je pokušao da pobegne. Međutim, policajci su ga nedelako od mesta zločina presreli i stavili mu lisice.
Mrlja od krvi u parkiću
Na mestu gde je Filip Ivanović ubijen i dan nakon ubistva ostali su brojni dokazi da se upravo na tom mestu dogodio zločin: rupa od metka na vratima i rupa od metka na tabli pored parkića. Kako tvrde stanari zgrade, čuli su najmanje šest hitaca.
- Odmah sam znao da se nešto dogodilo. Posle par minuta su se čule i sirene - tvrdi stanar jedne od zgrada.
Ubijeni Filip jIvanović bio je rođeni brat Andrije Ivanovića koji je 24. septembra ubijen u sačekuši u mestu Ugnji kod Cetinja. Sa Andrijom, ubijen je i Stefan Belada i policija sumnja da su likvidirani iz zasede dok su se nalazili u automobilu parkiranom pored puta.
Od Andrije Ivanovića se u čituljama objavljenim u crnogorskim medijima oprostio i sada ubijeni Filip Ivanović.
"Brate, Ašo, bezgrešna i plemenita dušo... Suvišne su reči, gorski vuče moj... Neka ti anđeli obasjaju nebeske staze da i njima koračaš ponosno i hrabro, kao po zemlji. Putuj mi spokojno, najbolji moj... Volim te beskrajno, tvoj brat Filip", piše u čitulji.
Odšetao iz kućnog pritvora
Za ubijenim Filipom Ivanovićem tragala je i srpska, ali i crnogorska policija.
On je uhapšen u Srbiji, 25. novembra 2020.godine zbog osnovane sumnje da je učestvovao u ubistvu poznatijem kao "ubistvo u Belvilu", kada je likvidiran Bojan Mirković. Međutim, u decembru prošle godine, Ivanović je pokidao nanogicu i od tada se nalazio u bkstvu. Ubijeni Ivanović ima kriminalni dosije i u Crnoj Gori, gde se teretio za dve likvidacije koje se dovode vezu sa obračunom zaraćenih kotorskih klanova, kavačkim i škaljarskim.
- Likvidacija Filipa Ivanovića liči na nastavak rata klanova, naročito imajući u vidu činjenicu da je 20 dana pre Filipa u mafijaškom stilu likvidiran i brat Andrija - navodi izvor i dodaje da ne treba isključiti mogućnost da je ubica plaćenik, odnosno da je angažovan za ovaj "posao".