Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Đorđa Z. (21) i Marka P. (18) zbog postojanja osnovane sumnje da su 16. oktobra 2025. godine u Hercegovačkoj ulici na podmukao način lišili života Filipa Ivanovića.

Osumnjičeni Đorđe Z. je, kako je ranije saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na saslušanju pred javnim tužiocem priznao izvršenje krivičnog dela. Kako Kurir nezvanično saznaje, iako je priznao da je Ivanovića ubio hicima iz pištolja, on nije iznosio druge detalje o zločinu.

Drugi osumnjičeni Marko P. je, podsetimo, iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

1/5 Vidi galeriju Filip Ivanović brutalno ubijen u Beogradu na vodi Foto: Interpol, Nemanja Nikolić, Interpol, Uprava policije Crne Gore

Kako nezvanično saznajemo, osumljičeni Đorđe Z. je izjavio da on jeste ubio Ivanovića, koji je važio za pripadnika škaljarskog klana.

- Ja sam ubio Filipa Ivanovića. Ja sam dugo od njega trpeo teror i bio sam u strahu. U šoku sam i ne mogu dalje da se izjašnjavam - navodno je rekao Đorđe Z. u svoju odbranu. Podsetimo, on se sumnjiči da je u parku u naselju Beograd na vodi ispalio žrtvi metak u čelo, posle čega je pokušao da pobegne. Međutim, policajci su ga nedelako od mesta zločina presreli i stavili mu lisice.

Mrlja od krvi u parkiću

Na mestu gde je Filip Ivanović ubijen i dan nakon ubistva ostali su brojni dokazi da se upravo na tom mestu dogodio zločin: rupa od metka na vratima i rupa od metka na tabli pored parkića. Kako tvrde stanari zgrade, čuli su najmanje šest hitaca.

- Odmah sam znao da se nešto dogodilo. Posle par minuta su se čule i sirene - tvrdi stanar jedne od zgrada.

Ubijeni Filip jIvanović bio je rođeni brat Andrije Ivanovića koji je 24. septembra ubijen u sačekuši u mestu Ugnji kod Cetinja. Sa Andrijom, ubijen je i Stefan Belada i policija sumnja da su likvidirani iz zasede dok su se nalazili u automobilu parkiranom pored puta.

Od Andrije Ivanovića se u čituljama objavljenim u crnogorskim medijima oprostio i sada ubijeni Filip Ivanović.

"Brate, Ašo, bezgrešna i plemenita dušo... Suvišne su reči, gorski vuče moj... Neka ti anđeli obasjaju nebeske staze da i njima koračaš ponosno i hrabro, kao po zemlji. Putuj mi spokojno, najbolji moj... Volim te beskrajno, tvoj brat Filip", piše u čitulji.

Odšetao iz kućnog pritvora

Za ubijenim Filipom Ivanovićem tragala je i srpska, ali i crnogorska policija.

On je uhapšen u Srbiji, 25. novembra 2020.godine zbog osnovane sumnje da je učestvovao u ubistvu poznatijem kao "ubistvo u Belvilu", kada je likvidiran Bojan Mirković. Međutim, u decembru prošle godine, Ivanović je pokidao nanogicu i od tada se nalazio u bkstvu. Ubijeni Ivanović ima kriminalni dosije i u Crnoj Gori, gde se teretio za dve likvidacije koje se dovode vezu sa obračunom zaraćenih kotorskih klanova, kavačkim i škaljarskim.

- Likvidacija Filipa Ivanovića liči na nastavak rata klanova, naročito imajući u vidu činjenicu da je 20 dana pre Filipa u mafijaškom stilu likvidiran i brat Andrija - navodi izvor i dodaje da ne treba isključiti mogućnost da je ubica plaćenik, odnosno da je angažovan za ovaj "posao".