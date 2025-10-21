Slušaj vest

Tokom noći u selu Osojane u opštini Istok dogodile su se tri krađe – ukraden je porodični automobil, semenska roba iz magacina i motorna testera iz domaćinstva jednog meštanina.

Portparol tzv. kosovske policije za region Peći Fadilj Gaši potvrdio je za Radio Goraždevac da je slučaj prijavljen jutros oko 7.05.

„Jutros oko 07.05 žrtva je telefonom prijavila da joj je tokom noći ukradeno vozilo koje je bilo parkirano u dvorištu, u Osojanu. Oštećeni je izjavio da je vozilo parkirao nešto posle 21.30, a kada se jutros probudio, primetio je da vozila nema”, kaže Gaši.

On dodaje da je tužilac ovo delo okarakterisao kao „teška krađa”.

„Nadležna jedinica policije iz Istoka izašla je na lice mesta i izvršila uviđaj. Trenutno se sprovodi istraga. Kontaktiran je tužilac koji je delo okarakterisao kao ‘teška krađa’“, rekao je Gaši za Radio Goraždevac.

Pored krađe automobila, u istom selu provaljeno je i u magacin iz kojeg je ukradena semenska roba koju Vlada Srbije godinama unazad donira poljoprivrednicima sa ciljem podsticanja poljoprivredne proizvodnje.

Takođe, ukradena je i motorna testera iz drugog domaćinstva.