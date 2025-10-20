Slušaj vest

Kako saznaje Kurir, kragujevačka policija otkrila je vozilo kojim je, kako se veruje, na putu u selu Desimirovcu nedaleko od škole udaren učitelj Miroslav Biberdžić (71), koji je od tih posledica preminuo.

Prema dostupnim saznanjima, vlasnik je pokušao da sakrije automobil, ali su policijski operativci uspeli da pronađu vozilo i utvrde ko je upravljao njime u momentu nesreće.

Učitelj Miroslav Biberdžić, nakon što su se 17 dana lekari borili za njegov život, preminuo je 10. oktobra u bolnici.

Miroslav Biberdžić Foto: Društvene Mreže

Stravični detalji tragedije

Podsećamo, tragedija se dogodila 24. septembra na magistralnom putu u selu Desimirovac, u blizini škole. Vozač koji je tada udario učitelja Biberdžića, nije se zaustavio, već je pobegao sa mesta udesa.

Kako je bratanica učitelja rekla za Kurir, Miroslav je stajao na bankini, na magistralnom putu nedaleko od škole u kojoj je proveo radni vek.



- Ovo je velika tragedija za sve nas, Miju su svi voleli i poštovali, nije zaslužio da završi ovako. Stajao je na bankini kada je na njega naleteo vozač u punoj brzini, vozio je sigurno preko 200 na sat u mestu u blizini škole i gde je ograničenje 30. Udarac je bio toliko jak da ga je odbacio do druge strane ulice - kaže bratanica Miroslava Biberdžića za Kurir.

Kako je otkrila, čula je odjednom kočnice i jak udarac, a kad je istrčala na ulicu — zatekla je strica bez svesti.

O otkrivanju automobila za koji se veruje da je njime udaren učitelj Miroslav Biberdžić, očekuje se uskoro zvanično saopštenje iz Policijske uprave Kragujevac, kojoj se Kurir obratio za potvrdu te informacije.

Miroslav Biberdžić je sahranjen 15. oktobra.