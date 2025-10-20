Slušaj vest

Redakcija "Crne hronike" na Kurir televiziji došla je do saznanja koja ukazuju na moguće ishode 11-godišnjeg rata koji se vodi između dva zavađena kotorska klana, Kavačkog i Škaljarskog. U krvavom obračunu, koji traje od 2014. godine, život je izgubilo više od 70 ljudi, a u poslednjih mesec dana ubijeno je pet pripadnika Škaljarskog klana.

Kavčani, navodi se u izvorima, sve snažnije preuzimaju inicijativu i teritoriju, posebno u Beogradu.

- Kavčani su glavni u Beogradu, zauzimaju polako teritoriju. U poslovima sa drogom pomaže im ogranak balkanskog kartela i tzv. vračaraca koji su na slobodi. Surovi, ali inteligentni, članovi Kavačkog klana svoje poslove sa kokainom sprovode u Španiji i Švedskoj, a onda će se vratiti u Srbiju sa dosta novca. Škaljarci su bili glavni do sada, a čini se da kavčani postaju podobni - kaže izvor blizak istrazi za Crnu hroniku.

"KAVČANI PREUZIMAJU BEOGRAD, ŠKALJARCI POSTAJU PODOBNI" Izvor blizak istrazi rata klanova za Crnu hroniku: Vračarci im pomažu sa drogom, ove zemlje su poprište Izvor: Kurir televizija

Beogradska policija i dalje vodi istragu nakon likvidacije 33-godišnjeg Filipa Ivanovića, ubijenog u četvrtak uveče u naselju Beograd na vodi. Ivanović je, prema saznanjima, pogođen hicem u glavu dok se nalazio na dečjem igralištu. Zbog sumnje da je izvršio zločin uhapšen je 21-godišnji mladić, navodno samo 200 metara od mesta događaja. Ivanović je peti ubijeni škaljarac u ovom talasu likvidacija.

Ivanović je bio visoko pozicioniran u piramidi škaljarskog klana i blizak Bojanu Sjekloću, koji je nedavno ubijen na putu između plaže Jaz i Trsteno. Tokom bekstva, Ivanović je čak otišao na sahranu rođenog brata, što govori o tome koliko je bio hrabar, ili možda nepromišljen. Živeo je u iznajmljenom stanu u Beogradu na vodi sa devojkom. Veruje se da su kavčani u nekom trenutku uspeli da ga lociraju upravo preko nje. Sumnja se da su pre zločina određeno vreme pratili Ivanovića, ali po svemu sudeći odbeglog Cetinjanina pratili su i pripradnici Ministarstva nutrašnjih poslova.

1/5 Vidi galeriju Filip Ivanović brutalno ubijen u Beogradu na vodi Foto: Interpol, Nemanja Nikolić, Interpol, Uprava policije Crne Gore

Povezuju se poslednje likvidacije sa osvetom za ubistvo Filipa Kneževića, koji je 15. jula likvidiran u centru Barselone hicem u čelo. Knežević je, kako se navodi, bio desna ruka odbeglog vođe Kavačkog klana Radoja Zvicera. Nakon njegove likvidacije, lična čitulja koju je poslao Zvicer svedoči o intenzitetu osvetničkih poruka.

Pitanje ko drži kontrolu nad tržištem kokaina postavlja se sve češće. Prema dostupnim informacijama, primat preuzimaju Kavčani u saradnji sa drugim krimogenim strukturama. Logistika i novac daju prednost članovima oba klana, omogućavaju im likvidacije neprijatelja i uspešno izbegavanje pravde.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs