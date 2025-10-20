Slušaj vest

Kragujevačka policija pronašla je vozača osumnjičenog da je automobilom udario Miroslava Biberdžića, od čega je on preminuo. Policijska uprava potvrdila je tu informaciju i saopštila da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, operativnim radom pronašli su i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva Kragujevcu, uhapsili M.P. (26) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

- Sumnja se da je on 24.septembra, oko 19 časova u Desimirovcu, upravljajući „pasatom“ udario šestdesetdevetogodišnjeg pešaka, nakon čega je pobegao. Povređeni pešak je od posledica saobraćajne nezgode preminuo 10. oktobra u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu - navodi se u saopštenju PU Kragujevac.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Podsetimo, Miroslav Biberdžić, popularni učitelj Biber, nakon što su se 17 dana lekari borili za njegov život, preminuo je 10. oktobra u bolnici. Tragedija se dogodila 24. septembra na magistralnom putu u selu Desimirovac, u blizini škole. Vozač koji je tada udario učitelja Biberčića, nije se zaustavio, već je pobegao sa mesta udesa.

Kako je bratanica učitelja rekla za Kurir, Miroslav je stajao na bankini, na magistralnom putu nedaleko od škole u kojoj je proveo radni vek.

- Ovo je velika tragedija za sve nas, Miju su svi voleli i poštovali, nije zaslužio da završi ovako. Stajao je na bankini kada je na njega naleteo vozač u punoj brzini, vozio je sigurno preko 200 na sat u mestu u blizini škole i gde je ograničenje 30. Udarac je bio toliko jak da ga je odbacio do druge strane ulice - kaže bratanica Miroslava Biberdžića za Kurir.