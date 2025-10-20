Slušaj vest

Zajedničkom akcijom novopazarske, kraljevačke i beogradske policije, kao i Uprave granične policije, rasvetljene su četiri teške krađe i jedan pokušaj krađe za koje je osumnjičen maloletnik (17) iz Beograda.

On se sumnjiči da je u maju ove godine u Novom Pazaru u dve stambene zgrade, koristeći karticu, otvorio vrata dva stana i iz jednog ukrao zlato vredno 9.500 evra, a u drugom zlato u vrednosti od 20.000 evra.

Takođe, kako se sumnja, on je razvalio vrata dve kuće u Kraljevu i iz jedne ukrao zlato u vrednosti oko hiljadu evra, a iz druge 50.000 dinara.

On je pokušao da obije i vrata jedne kuće u Kraljevu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, protiv njega je podneta krivična prijava zbog teških krađa i krađe u pokušaju.