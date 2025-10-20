Slušaj vest

Jedan mladić je stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo sinoć u selu Bratinac, kod Požarevca. 

Kako je Kurir pisao, on je oko 19 časova automobilom sleteo sa manjeg mosta, u uzak prolaz između zgrade i prelaza. 

Instagram stranica "192_rs" je podelila snimak izvlačenja automobila nakon teške nesreće, što možete pogledati u nastavku: 

Na licu mesta je policija izvršila uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći pokušala da pomogne poginulom, ali nažalost bezuspešno.  

Trenutno nema potvrde kako je došlo do teške nesreće. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaVOZILOM SLETEO S MOSTA KOD POŽAREVCA: Saobraćajna nesreća u selu Bratinac, policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta (FOTO)
Hitna pomoć
HronikaVOZAČU BMW ODREĐEN PRITVOR ZBOG SMRTI TINEJDŽERA, DRUGI VOZAČ DOBIO ZABRANU: Oglasilo se tužilaštvo o saobraćajnoj nesreći - JOŠ SE NE ZNA KO JE PREMEŠTAO TELO
pozarevac 2.jpg
Hronika"TOKOM UVIĐAJA PRIMETIO PATIKE I JAKNU U NJIVI, ZALEDIO SE" Rođak za Kurir otkrio detalje nesreće u kojoj je poginuo maloletnik kod Požarevca!
pozarevac 2.jpg
Hronika"MRTVO DETE SU VUKLI PO ULICI KAKO BI PRIKRILI ZLOČIN!" Komšije nastradalog tinejdžera (17) kod Požarevca tužne i besne: Usmrtili su ga pred punoletstvo!
Screenshot 2025-10-08 181022.jpg