Jedan mladić je stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo sinoć u selu Bratinac, kod Požarevca.

Kako je Kurir pisao, on je oko 19 časova automobilom sleteo sa manjeg mosta, u uzak prolaz između zgrade i prelaza.

Instagram stranica "192_rs" je podelila snimak izvlačenja automobila nakon teške nesreće, što možete pogledati u nastavku:

Na licu mesta je policija izvršila uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći pokušala da pomogne poginulom, ali nažalost bezuspešno.

Trenutno nema potvrde kako je došlo do teške nesreće.