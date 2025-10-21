Mladić Andrija M. (21) poginuo je noćas dva sata nakon ponoći u strašnoj saobraćajnoj nesreći u Lisoviću kod Barajeva.
Užas nedaleko od Lisovića
TELO ANDRIJE (21) PRONAĐENO NA PUTU, KOLA U KANALU! Strašna saobraćajna nesreća kod Barajeva
Slušaj vest
Svedoci su njegovo telo našli nasred puta, a auto u kanalu.
Nezvanično, Andrija je, najverovatnije, izgubio kontrolu nad automobilom "reno".
U jednom trenutku vozilo se nekoliko puta prevrnulo, a mladić je ispao iz njega.
Od siline nesreće završilo je u kanalu pored puta.
Andrija je zadobio jezive povrede i lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.
O nezgodi je obavešteno nadležno tužilaštvo koje je naredilo obdukciju tela.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši