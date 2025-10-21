Slušaj vest

Svedoci su njegovo telo našli nasred puta, a auto u kanalu.

Nezvanično, Andrija je, najverovatnije, izgubio kontrolu nad automobilom "reno".

U jednom trenutku vozilo se nekoliko puta prevrnulo, a mladić je ispao iz njega.

Od siline nesreće završilo je u kanalu pored puta.

Andrija je zadobio jezive povrede i lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

O nezgodi je obavešteno nadležno tužilaštvo koje je naredilo obdukciju tela.

(Kurir.rs/Telegraf)

