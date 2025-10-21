Slušaj vest

Policija u Obrenovcu traga za muškarcem V.M. (39) za koga se sumnja da je rano jutros pokušao da ubije suprugu K.P. (28).

Kako se sumnja, on joj je rukama zadao nekoliko udaraca po telu i zario joj nož u predelu vrata.

Žena je u teškom stanju primljena u bolnicu. Ona je u Urgentni centar dovezena oko 6.30 sati vozilom Hitne pomoći.

Kako se sazanje, reč je o muškarcu koji je i ranije privođen i ima krivični dosije.