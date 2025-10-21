Slušaj vest

Policija u Obrenovcu traga za muškarcem V.M. (39) za koga se sumnja da je rano jutros pokušao da ubije suprugu K.P. (28).

Kako se sumnja, on joj je rukama zadao nekoliko udaraca po telu i zario joj nož u predelu vrata.

Žena je u teškom stanju primljena u bolnicu. Ona je u Urgentni centar dovezena oko 6.30 sati vozilom Hitne pomoći. 

Kako se sazanje, reč je o muškarcu koji je i ranije privođen i ima krivični dosije.

Akcija "Vihor 3" je na teritoriji Obrenovca, Čukarice i Surčina.

Ne propustiteHronikaLESKOVČANKA KOJU JE POKUŠAO DA UBIJE ZET U KRITIČNOM STANJU: Priključena na respirator, ima jezive povrede glave!
asdasd01-news1-ana-paunkovic.jpg
HronikaOVO SU ŽRTVE KRVAVE DRAME KOD BEČEJA! Kristijan nakon svađe nožem izbo jednu ženu i trudnicu, dok je njenog muža udario čekićem! MOTIV LJUBAVNI PROBLEMI? (foto)
Ivona Varga Bečej pokušaj ubistva
HronikaKURIR SAZNAJE! STRAVA U KUĆI U BEČEJU: Policija zatekla dve izbodene žene i odmah uhapsila muškarca (35), a motiv bi mogao biti ovo
screenshot-4.jpg
HronikaBABA TROVALA MUŠKARCE DA BI IM UZELA NOVAC: S jednim bila u emotivnoj vezi pa mu sipala lekove u pasulj, kod drugog otišla da čisti i otrovala ga kafom!
profimedia0291401611.jpg