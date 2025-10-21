- Okrivljenom je stavljeno na teret da je dana 19.07.2024. godine u Beogradu, na uglu ul. Makenzijeva i ul. Novopazarske, vožnjom unazad isparkiravao vozilo, pa kada se našao na pešačkom prelazu, neposredno ispred oštećenog D.R., njegove supruge i deteta u kolicima, oštećeni udario rukom u njegovo vozilo, da bi okrivljeni izašao iz automobila, zatim nakon kraće verbalne rasprave, zatvorenom šakom oštećenog udario u predelu lica, pa kada je pao na zemlju šutirao ga po telu, usled čega je oštećeni zadobio jedinstvenu tešku telesnu povredu.