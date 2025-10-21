KRVNIČKI TUKAO ČOVEKA DOK JE GURAO KOLICA SA BEBOM, ŽENA SVE GLEDALA: Optužen nasilnik sa Vračara
Optužni predlog protiv Lazara T. (20) se podnosi zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.
- Okrivljenom je stavljeno na teret da je dana 19.07.2024. godine u Beogradu, na uglu ul. Makenzijeva i ul. Novopazarske, vožnjom unazad isparkiravao vozilo, pa kada se našao na pešačkom prelazu, neposredno ispred oštećenog D.R., njegove supruge i deteta u kolicima, oštećeni udario rukom u njegovo vozilo, da bi okrivljeni izašao iz automobila, zatim nakon kraće verbalne rasprave, zatvorenom šakom oštećenog udario u predelu lica, pa kada je pao na zemlju šutirao ga po telu, usled čega je oštećeni zadobio jedinstvenu tešku telesnu povredu.
Optužnim predlogom, sudu je predloženo da okrivljenog osudi zbog izvršenja navedenih krivičnih dela, te izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dve godine.