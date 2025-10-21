Slušaj vest

Novosadska policija će protiv trideset-devetogodišnje M.K. podneti prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo teško ubistvo, odnosno čedomorstvo.

Staša Keneški otkrila je na Kurir televiziji najnovije indormacije o ovom slučaju, koji je potresao celu Srbiju:

- Najnovije informacije su ove koje je saopštio MUP, a to je da će M.K., koja je stara 39 godina, čim bude bila otpuštena iz klinike za ginekologiju i akušerstvo, biti odvedena kod tužioca, očekuje se 48 sati zadržavanja. Pretpostavka je da se ona porodila na ulici i da je ostavila dete u travi, nakon čega je novorođenče i umrlo. Dakle, ona se optužuje za teško delo, čedomorstvo - kaže Keneški.

Staša Keneški Foto: Kurir Televizija

Nikola Bilić, stanar baš jedne od okolnih zgrada gde se sve to i desilo govorio je za Kurir televiziju:

- Mene je komšinica zvala koja živi kod mene u zgradi, ja iskreno nisam ništa primetio, otišao sam ujutro da odvezem ženu na posao. Kada sam se vraćao, ona me je zvala, rekla mi je da se nešto strašno desilo. Došao sam ovde dok je već uviđaj bio u toku - kaže Bilić i dodaje:

Nikola Bilić Foto: Kurir Televizija

- To se desilo oko sedam ujutru, napravio sam par fotografija. Dobili smo informaciju i od Zavoda za urgentnu medicinu, od hitne pomoći, da su oni konstatovali smrt bebe na licu mesta, da je majka prevezena na akušersku kliniku Betanija, da je tamo zadržana i stvarno je bilo nekako čudno, komšinice su ovde prolazile, nismo ni znali šta se dešava, delovalo je sve kao da normalno funkcioniše, ljudi su sedeli po kafićima, dosta je to jezivo delovalo, s obzirom da smo mi znali o čemu se zapravo radi.

