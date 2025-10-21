Slušaj vest

Zaposleni u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, njih 55, dali su jutros i tokom vikenda krv na Odeljenju za transfuziju Opšte bolnice u tom gradu za svoje sugrađane koji su povređeni kada se u petak, 17. oktobra, prevrnuo autobus koji je prevozio oko 80 radnika, od kojih je troje nastradalo.

1/3 Vidi galeriju Zaposleni u KPZ Sremska Mitrovica donirali krv Foto: Ministarstvo Pravde

- Prvih 12 kolega iz KPZ u Sremskoj Mitrovici se odmah odazvalo apelu da doniraju krv za povređene u udesu i oni su to uradili u nedelju dok je njih 43 dalo krv jutros - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.

Carević je zahvalio svim zaposlenima u najvećem zavodu u zemlji koji su odmah odlučili da doniraju krv kako bi pomogli povređenima i zaposlenima u bolnici da bez odlaganja obave neophodne intervencije.

- Posao naših kolega u kazneno-popravnim ustanovama podrazumeva da imaju human i posvećen odnos prema svakom čoveku i sada su ponovo pokazali odgovornost i solidarnost u ovoj tragedijikoja je potresla ne samo Srem, već celu našu zemlju - istakao je direktor Uprave.

1/10 Vidi galeriju Mesto nesreće u Jarku kod Sremske Mitrovice Foto: Ustupljene fotografije