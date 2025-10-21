Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Bar lišili su slobode S.V. (19) iz Beograda, državljanina Republike Srbije, zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako su naveli u saopštenju, sumnja se da je S.V. 17. oktobra oko 13 časova, u Sutomoru prišao jednom kiosku, otvorio vrata i držeći nož u ruci od radnice zatražio da mu preda novac. Oštećena je tada uspela da zatvori i da zaključa vrata, čime ga je sprečila da uđe u unutrašnjost objekta, nakon čega se osumnjičeni dao u bekstvo u pravcu Železničke stanice.

- Kako se dalje sumnja, osumnjičeni je vozom otišao u pravcu Bara, s namerom da nastavi sa izvršenjem krivičnog dela na drugoj lokaciji. Policijski službenici su, po prijavi događaja, brzom i efikasnom reakcijom locirali osumnjičenog, kod kojeg je pronađen predmet izvršenja krivičnog dela – nož, kao i fantomka - piše u saopštenju crnogorske policije.