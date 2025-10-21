Slušaj vest

Veljko T. (28) nastradao je prekjuče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kada je upravljajući BMW-om sleteo sa mosta i upao u rupu kod Požarevca.

Nesreća se dogodila u nedelju oko 19 časova u selu Bratinac kod Požarevca. Od zadobijenih povreda vozač je preminuo na licu mesta, a telo je poslato na obdukciju.

Poginuli Veljko T. Foto: Društvene Mreže

Dizalicom izvlačili BMW

- Sumnja se da je do stravične saobraćajne nesreće došlo usled neprilagođene brzine. Veljko je bio sam u sivom BMW-u kada je došlo do nesreće. U jednom trenutku ga je, prema prvim informacijama, tokom vožnje zanelo i izgubio je kontrolu nad vozilom - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Za sada postoje dve verzije, jedna je da mu je neko vozilo naišlo u susret i da nije stigao da reaguje na vreme. Nije uspeo ni da smanji brzinu, a kako ne bi udario direktno u drugi auto skrenuo je i sleteo sa mosta. Prema drugoj verziji samo je dodao gas i izleteo sa kolovoza. Survao se s mosta u uzak prolaz između stambene zgrade i prolaza koji se nalazi do mosta. Zaglavio se.

Prema navodima meštana, udes je bio jeziv, a stanari koji tu žive čuli su jak udarac.

- Užasna tragedija! Komšije kažu da se bukvalno zatresla zgrade kad je udario kolima. Jezivo. Taj prolaz je tako mali, širina kola. Na svu sreću, niko nije u tom trenutku bio u prolazu, inače bi ga vozilo priklještilo - navode oni i dodaju:

- Ekipa Hitne pomoći i policija odmah su došli na mesto nesreće. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali nažalost povrede koje je zadobio u udesu bile su smrtonosne. Akcija izvlačenja smrkanog BMW-a trajala je satima s obzirom na to da je prolaz jako uzak, pa su radnici sa dizalicom morali da ga izvlače. U jednom trenutku se i zaglavio u tom prolazu.