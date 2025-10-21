Slušaj vest

Dva parkirana automobila izgorela su rano jutros na Čukarici. Brzom reakcijom vatrogasci su lokalizovali i ugasili požar.

Reporterka Kurir televizije, Ines Grk, našla se na licu mesta sa najnovijim informacijama:

Ines Grk Foto: Kurir Televizija

- Na Čukarici u ulici Dragana Nikitovića na broju 22. jutros je oko 4.15 izbio požar koji je zahvatio dva automobila koja su bila parkirana ispred zgrade. Oni su potpuno uništeni, kako su nam komšije rekle, požar je prvo zahvatio automobil marke Audi. Tačan uzrok požara ne znamo, ali rekli su nam takođe i da se čula eksplozija, a zatim je taj automobil i požar zahvatio ovaj drugi automobil koji je bio parkiran pored. Potpuno su uništeni, a takođe je oštećena i zgrada koja se nalazi iza automobila, popucala su stakla, roletne i takođe se vidi da se desio požar, dakle zgrada je crna u nekim delovima - kaže Grk i dodaje:

- Oseća se još uvek ovde miris gareži i zaista izgleda strašno. Komšije su nam rekle da su se veoma uplašile i da im nije jasno ni kako je do ove situacije došlo, ni kako će nastaviti ovde da žive jer su zaista na neki način traumatizovani ovim što se jutros desilo. Prema nezvaničnim informacijama, na svu sreću, niko nije povređen i niko nije životno ugrožen tokom ovog požara. To su informacije koje trenutno imamo i kojima raspolažemo. Najbitnije, niko nije izgubio život.

"ČULA SE EKSPLOZIJA, A ZATIM JE SVE POČELO DA GORI!" Komšije otkrile najnovije detalje zapaljenih automobila: Staklo i roletne na prozorima su popucale Izvor: Kurir televizija

