Komšije su van sebe od kada se prava drama odigrala sinoć u mirnom delu Obrenovca, kada je Kristina M. (29) brutalno izbodena nožem u kući njene bliske prijateljice, kod koje je došla kako bi čuvala njeno dete, dok ona nije tu.

Prema rečima komšija, pokušaj ubistva desio se upravo pred decom - detetom od Kristinine drugarice koje ide u osnovnu školu, i Kristiniom bebom od 15 meseci, koju je ona povela sa sobom.

Napadač, kako saznaje Kurir, bio je njen bivši partner, Vuk M. koji je upao u kuću razvalivši vrata, pa devojku izbo pred decom. On je posle krvavog pira pobegao, ali ga je policija posle potrage uhapsila u iznajmljenom stanu u Obrenovcu.

Kao pomahnitao

- Bilo je strašno, sve se desilo za nekoliko minuta! Kristina je došla ovde da pričuva dete svoje drugarice. Ni slutio nisam da će se ovako nešto desiti. Odjednom sam čuo vrisak i lomljavu vrata, kao da neko pokušava da ih razbije - priča za Kurir prvi komšija Kristinine prijateljice koji je prisustvovao nemilim scenama.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni Vuk M. je bio kao pomahnitao.

Osumnjičeni Vuk M. Foto: Društvene Mreže

- Upao je unutra, vikao, psovao, čuo se udarac za udarcem. Tukao je jadnu devojku iz sve snage, čulo se kako pada i plače. I onda, u jednom trenutku, samo je nastao muk, pa vriska. Kasnije smo saznali da je izvadio nož iz svoje odeće i ubo Kristinu pravo u vrat. Krvi je bilo svuda - po zidu, po podu, sve je bilo u haosu. Deca su sve gledala, to je ono što me najviše potreslo - drhtavim glasom priča komšija.

Naš sagovornik u šoku prepričava kako je Kristina, iako teško ranjena, uspela da pobegne.

- Uspela je da istrči iz kuće, sva krvava, jedva je stajala na nogama, trčala je i vikala: "Ubiće me, ubiće me", i uspela je tada da pobegne kod komšije preko puta.

Kuća u kojoj se desila drama Foto: Kurir

Komšija, koji je u penziji, kaže da su deca ostala istraumirana.

- Sada ja čuvam to dete koje je Kristina sinoć čuvala. Mala je prestravljena, ne odvaja se od mene, ne spava, samo ponavlja jedno te isto: "Deda, zaključaj sve, ako se Vuk vrati, mnogo se plašim." Srce da ti prepukne kad je vidiš takvu. Ceo komšiluk ne može da dođe sebi - kaže nam vidno uznemireni čovek.

Kristina stabilno

Kako smo ranije pisali, Vuk M. je ubrzo posle napada pobegao, dok je Kristina hitno prevezena u bolnicu sa teškim povredama.

Kuća u kojoj je bivši partner izbo nožem Kristinu M. Foto: Kurir

- Mi ovde svi znamo i njega i nju, delovali su kao normalan par, ali posle raskida on je počeo da je prati i da joj pravi scene, tako bar ljudi pričaju. Svi su je upozoravali da ga se kloni. Jadna devojka, nije ni znala da će joj ovde, gde je došla samo da čuva dete, život visiti o koncu. A osumnjičeni je teški kriminalac, svi ga znaju po tome, redovno mu je policija bila za petama - zaključuje komšija.