Vuk M. (39) za kojim je policija tragala zbog pokušaja ubistva bivše žene Kristine P. (29) u Obenovcu, uhapšen je!

Kako Kurir saznaje, lisice na ruke stavljene su mu u Zabrežju kod Obrenovca. Zabrežje se nalazi dva do tri kilometara dalje od Obrenovca.

- On je, kako se sumnja, rano jutros, oko četiri sata, upao u kuću u kojoj je njegova bivša partnerka čuvala decu i prvo je pretukao, a onda joj je zario nož u vrat. Posle toga, pobegao je i satima se skrivao od policije- - kaže naš izvor i dodaje da je policija pronašla nož kojim je zločin počinjen.

- Nož je nađen nedaleko od mesta zločina. Moguće da je osumnjičeni tu bacio oružje ili mu je tokom bega ispalo - kaže sagovornik.