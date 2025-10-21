Slušaj vest

Mladić Andrija M. (21) poginuo je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lisović kod Barajeva, a njegove komšije za Kurir tvrde da on nije ni imao vozačku dozvolu i da je automobil marke "reno" u gluvo doba noći uzeo od oca.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se sinoć oko dva sata iza ponoći kod jedne mlekare u Lisoviću kod Barajeva. Od siline udarca mladić je ispao iz kola i njegovo telo našli su prolaznici, dok je "reno" bio u kanalu pored puta.

Vozio bez vozačke

- Čuli smo za strašnu nesreću koja se sinoć desila. Andrija je kola navodno, uzeo od oca sa kojim živi u mestu Guberevac koji je odmah do Lisovića. Andrija nije imao položen vozački ispit, ali je znao da se voza po selu i okolnim mestima kada uzme kola od oca, kao što je i sad uradio - navodi meštanka Guberevca za Kurir, inače rođaka ove porodice i dodaje:

- Mislimo da je verovatno ukrao ključeve od kola ocu, jer mu nije nije dozvoljavao da ih vozi jer nema vozački. Čovek je ujutru ustao i video da mu nema ni sina Andrije, ni kola. Mislio je da će doći, a onda ga je policija zvala i saopštila mu da je izgubio sina u saobraćajnoj nesreći. Nesrećni čovek je krio ključeve od njega, da ne bi vozio bez dozvole, ali eto sad se desila tragedija i spremaju mu sahranu.

Andrija, kako tvrde meštani, živi sam sa ocem, dok su mu sestre udate.

- Ovo je velika tragedija. Nemam reči kojima bi opisala ovu tugu koja se desila. Znam samo da je sinoć krenuo u Barajevo, ali kojim povodom i zašto to ne znam - kažu oni.

Ispao iz kola tokom prevrtanja

Prema rečima ostalih meštana Guberevca, nesreća u kojoj je nastradao Andrija bila je jeziva.

- Priča se da je, navodno, vozio brzo i da je izgubio kontrolu nad automobilom "reno" i da je proklizao, okrenuo se nekoliko puta, a onda se prevrnuo i upao u kanal pored puta. Od siline udarca i prevrtanja ispao je iz kola i ostao nepomično da leži nasred puta. Neki prolaznicu su ga uočili, pa su odmah zvali policiju i Hitnu pomoć - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Lekari su pokušali da mu pomognu, ali nažalost nisu uspeli i samo su mogli da konstatuju smrt mladića. Uviđaj je trajao nekoliko sati, a dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt. Naložen je i vanredni tehnički pregled "renoa".

Identična nesreća

Tinejdžer A. O. Foto: Društvene Mreže

Inače, da podsetimo u mestu Lisović kod Barajeva nedavno se dogodila saobraćajna nesreća, tačnije 11. septembra kada je tinejdžer A. O. (15) uzeo kola od oca koji je bio na letovanju i udario u betonski stud od distribucije, koji se od siline udarca prepolovio na pola. U kolima "pežo" pored tinejdžera bio je i njegov brat (19), kao i prijatelj (15) koji su tom prilikom povređeni. Nekoliko dana kasnije A. O. je preminuo i pored svih napora lekara.