Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičene Vesne Knežević., bivše v. d. direktorke Zavoda za transfuziju krvi Niš, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Kako je saopšteno iz tužilaštva, sumnja se da je bivša direktorka 14. juna 2016. zaključila Ugovor o donatorstvu sa jednom farmaceutskom kompanijom, čiji je predmet donacija aparata za biohemijske analize, suprotno obavezi koju je predvideo RFZO da se obavezno kontaktiraju i drugi donatori sličnih aparata, kako bi se između svih ponuđenih aparata izvršio izbor prema najnižoj ceni pojedinačne analize, što osumnjičena nije učinila.

Specijalno tužilaštvo Foto: Petar Aleksić

- Osumnjičena je, potpisala Ugovor o donatorstvu gde je članom 4. predviđeno da su ugovorne strane saglasne da u slučaju da primalac donacije - Zavod za transfuziju krvi Niš, u periodu od pet godina od dana zaključenja ovog Ugovora prestane sa nabavkom reagenasa od strane davaoca donacije, odnosno ukoliko donator proceni da se aparat ne koristi u dovoljnoj meri, može raskinuti Ugovor, iako je znala da se na navedenom aparatu, a prema Uputstvu za upotrebu proizvođača, predviđa da se sa instrumentom mogu koristiti isključivo gel kartice i reagensi za koje je u Srbiji ovlašćeni distributer samo davalac donacije - navodi se u saopštenju tužilaštva.