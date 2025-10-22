Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći kod Požarevca poginuo je Veljko T. (28) kada je BMW-om sleteo s mosta, a sada se njegovi neutešni rođaci i prijatelji opraštaju od njega potresnim porukama na društvenim mrežama.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila u nedelju oko 19 časova u selu Bratinac kod Požarevca. Od zadobijenih povreda vozač je preminuo na licu mesta, a telo je poslato na obdukciju.

Anđeli neka te čuvaju

"Počivaj u miru druže", "Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju", "Veljko, jako mi je žao što si otišao na neki drugi svet", "Vozi sad svoj BMW nebeskim ulicama, dodaj gas i uživaj", "Dobri moj, nije trebalo ovako da završiš", "Saučešće porodici, nikad te nećemo zaboraviti", "Veljo, druže anđeli neka te čuvaju" - samo su neke od tužnih poruka koje se mogu pročitati na društvenim mrežama na kojima prijatelji objavljuju i njegove fotografije, mahom pored BMW-a u kom je i doživeo stravičnu nesreću.

1/4 Vidi galeriju Oproštajne poruke od Veljka T. koji je poginuo kod Požarevca Foto: Društvene Mreže

Brza vožnja

Inače, kako se može videti na profilu nastradalog Veljka on je često obajvljivao svoj automobil u kom je sada stradao, a poslednju objavu ostavio je u petak, samo dva dana pre udesa.

Podsetimo, za sada postoje dve verzije kako je došlo do jezivog udesa, prema jednoj dodao je gas i usled neprilagođene brzine izeleteo je sa kolovoza, survao se s mosta u uzak prolaz između stambene zgrade i prolaza koji se nalazi do metsa i tu se zaglavio. Dok je prema drugoj verziji do nesreće došlo kada su mu, navodno, jedna kola išla u susret i nije stigao na vreme da reaguje zbog neprilagođene brzine. Pa da se ne bi direktno zakucao u to vozilo, naglo je skrenuo i pao s mosta.