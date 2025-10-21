Slušaj vest

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je presudu kojom je Nemanja A. (19) iz Leskovca pravosnažno osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva svog školskog druga, sedamnaestogodišnjeg Andrije I.

Kako je potvrđeno u ovoj pravosudnoj instituciji, odbijene su žalbe koje su podneli Više javno tužilaštvo u Leskovcu i branilac optuženog, pa je prvostepena presuda Višeg suda, doneta 4. juna ove godine, ostala na snazi.

Potvrđena presuda

Leskovac Nemanja Arizanović.jpg
Okrivljeni Nemanja A. Foto: Privatna Arhiva

- Veće Apelacionog suda je, nakon razmatranja spisa predmeta, ustanovilo da su žalbe neosnovane i potvrdilo presudu prvostepenog suda - saopštio je Apelacioni sud u Nišu.

Za krivično delo ubistva za koje je Nemanja optužen, propisana je kazna zatvora od pet do 15 godina, a sud je ocenio da na strani optuženog postoji više otežavajućih okolnosti, zbog čega mu je izrečena kazna bliska zakonskom maksimumu.

Leskovac ubistvo pretučen mladić
Ubijeni Andija I. (17) Foto: Instagram

Tragedija se, podsetimo, dogodila 27. novembra prošle godine u Vlajkovoj ulici u Leskovcu, kada je Nemanja pretukao Andriju, udarajući ga pesnicama u glavu. Mladić je ubrzo preminuo u leskovačkoj bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, motiv zločina bila je ljubomora, jer je ubijeni tinejdžer počeo da se viđa sa devojkom s kojom je Nemanja ranije bio u vezi.

