Policija je pronašla deo ukradenih predmeta koji su vraćeni vlasniku. Policija u Vranju uhapsila je D. N. (42) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

„Sumnja se da je on, u toku noći 12. oktobra ove godine, obio prozor jednog sportskog udruženja u Vranju i iz objekta ukrao električni bicikl, alat i sportsku opremu. Policija je pronašla deo ukradenih predmeta koji su vraćeni vlasniku“,

navodi policija.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Vranju odredila mu je pritvor do 30 dana.