Kristina P. (28) iz Obrenovca preživela je brutalan napad bivšeg partnera Vuka M. (39) kad je on, kako se sumnja, u ranim jutarnjim satima pokušao da je ubije dok je bila u kući svoje drugarice kojoj je došla u pomoć da joj pričuva dete.

Drama se, podsetimo, dogodila oko četiri sata ujutru u Kupinačkoj ulici u Obrenovcu, u kući u kojoj je u tom momentu bila Kristina sa ćerkom svoje prijateljice koju je čuvala i svojom bebom koju ima sa Vukom.

Foto: Društvene Mreže

Prema prvim informacijama, Vuk je upao u kuću i nasrnuo na Kristinu nožem. Devojka je bosonoga i krvava pokušala da pobegne od pomahnitalog napadača, ali ju je on sustigao i zadao joj više uboda u predelu vrata. Policija je po dolasku na lice mesta zatekla jeziv prizor.

Meštani Obrenovca uznemireni su nakon užasa koji se dogodio u mirnom kraju tog grada. Kako pričaju, dobro poznaju Kristinu, ali još bolje osumnjičenog.

Prema njihovim rečima, Kristina je fina i pristojna devojka i brižna majka, dok je Vuk poznat u gradu po problematičnom ponašanju i tučama.

- Mi ovde svi znamo i njega i nju, delovali su kao normalan par, ali posle raskida on je počeo da je prati i da joj pravi scene, tako bar ljudi pričaju. Svi su je upozoravali da ga se kloni. Jadna devojka, nije ni znala da će joj ovde, gde je došla samo da čuva dete, život visiti o koncu. A osumnjičeni je teški kriminalac, svi ga znaju po tome, redovno mu je policija bila za petama - zaključuje komšija.