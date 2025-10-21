Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 14.30 na auto-putu kod Kovilja, u smeru ka Novom Sadu.

Kako je objavljeno na Instagram stranici "192_rs" u sudaru su učestvovali automobil i kamion, a jedan čovek ostao je da nepomično leži na kolovozu.

Kako se vidi na fotografiji, automobil je sleteo sa puta i potpuno je uništen.

Saobraćaj je trenutno usporen, i očekuje se dolazak hitnih službi.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku nesreće niti o stepenu povreda učesnika. Više detalja očekuje se nakon uviđaja.

