Maloletnicu koja je uhapšena zbog sumnje da je pomagala u ubistvu Ranka Radoševića na benzinskoj pumpi u Rušnju, kako Kurir saznaje, sudija za maloletnike osudio je danas na meru pojačanog nadzora organa starateljstva.

Podsetimo, maloletnica je uhapšena u jednom iznajmljenom stanu na Novom Beogradu, zajedno sa Stefanom Zlatanovićem (28) i Lukom Vučetićem (23) koji se optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sumnjiče da su direktni izvršioci zločina. Kao pomagači u ubistvu optuženi su navijač Patrizana Marko Pjanović i njegova tadašnja devojka, studentkinja iz Brčkog Azra Šabanović.

Mesto zločina Foto: Privatna Arhiva

Ranko Radošević, podsetimo, ubijen je na benzinskoj pumpi u Rušnju 9. marta 2023. pošto su ga optuženi prethodno namamili da dođe predstavljajući se kao kupci automobila. Zlatanović i Vučetić, podsetimo, priznali su zločin.

Istraga je utvrdila da su Stefan i Luka, noseći hirurške maske preko lica, došli u Rušanj i kada su kada su ugledali Radoševića na parkingu benzinske pumpe odmah su izvadili pištolje i zapucali, dok je on stajao ispred ulaza u kafić. Iako pogođen, Radošević je pokušao da pobegne u kafić, a za njim je ušao Stefan Zlatanović i ispalio mu nekoliko metaka u leđa, a kada je ovaj pao prišao mu i overio ga hicem u glavu.

Hapšenje osumnjičenih Foto: Kurir

Podsetimo, na jednom od održanih ročišta, Stefan Zlatanović (28), koji je optužen za ubistvo Radoševića zajedno sa Lukom Vučetićem (26), priznao je zločin i rekao da se kaje.

- Ne mogu da vam opišem, u mojoj glavi je to bila pola java, pola sam. Luka Vučetić i ja smo imali dogovor da se sa Rankom nađemo na pumpi. Luka je prvi pucao na njega ali smo mislili da mu nije ništa i da ima pancir i ja sam tada potrčao za njim i pucao na njega. Pucao sam mu iz neposredne blizine u glavu. Imao sam osam metaka, nastavio sam da pucam, pištolj je škljocao. Da sam imao još municije, verovatno bih još pucao. Ne umem da objasnim osećaj, posle sam povraćao, umivao se, znojio se - ispirčao je u sudnici, prvi put iznoseći odbranu optuženi Stefan Zlatanović.