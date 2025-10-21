OTKRIVAMO U KAKVOM JE STANJU KRISTINA IZ OBRENOVCA Na vratu ima 3 rane, po prijemu u Urgentni rekla SAMO JEDNU REČENICU! Izbodena i krvava bežala od napadača
Kristina P. (28) koja je u ranim jutarnjim satima u mirnom delu Obrenovca preživela napad svog bivšeg partnera Vuka M. (39) dovezena je u Urgentni centar u ambulantu reanimacije sa ubodnom ranom na vratu.
Kako saznajemo, na vratu su prisutne tri rane, a po prijemi u Urgentni žaila se na otežano disanje te je primljena na odeljenje hirurgije radi daljeg praćenja.
Podsetimo, drama se odigrala oko četiri sata ujutru u kući u kojoj je Kristina došla kako bi čuvala dete drugarice i sa sobom dovela i svoje dete.
Prema prvim informacijama, Vuk je upao u kuću i nasrnuo na Kristinu nožem. Devojka je bosonoga i krvava pokušala da pobegne od pomahnitalog napadača, ali ju je on sustigao i zadao joj više uboda u predelu vrata. Policija je po dolasku na lice mesta zatekla jeziv prizor.
Meštani Obrenovca uznemireni su nakon užasa koji se dogodio u mirnom kraju tog grada. Kako pričaju, dobro poznaju Kristinu, ali još bolje osumnjičenog.
Prema njihovim rečima, Kristina je fina i pristojna devojka i brižna majka, dok je Vuk poznat u gradu po problematičnom ponašanju i tučama.
- Mi ovde svi znamo i njega i nju, delovali su kao normalan par, ali posle raskida on je počeo da je prati i da joj pravi scene, tako bar ljudi pričaju. Svi su je upozoravali da ga se kloni. Jadna devojka, nije ni znala da će joj ovde, gde je došla samo da čuva dete, život visiti o koncu. A osumnjičeni je teški kriminalac, svi ga znaju po tome, redovno mu je policija bila za petama - zaključuje komšija.