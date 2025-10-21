Slušaj vest

Kristina P. (28) koja je u ranim jutarnjim satima u mirnom delu Obrenovca preživela napad svog bivšeg partnera Vuka M. (39) dovezena je u Urgentni centar u ambulantu reanimacije sa ubodnom ranom na vratu.

Kako saznajemo, na vratu su prisutne tri rane, a po prijemi u Urgentni žaila se na otežano disanje te je primljena na odeljenje hirurgije radi daljeg praćenja.

Podsetimo, drama se odigrala oko četiri sata ujutru u kući u kojoj je Kristina došla kako bi čuvala dete drugarice i sa sobom dovela i svoje dete.

Foto: Kurir

Prema prvim informacijama, Vuk je upao u kuću i nasrnuo na Kristinu nožem. Devojka je bosonoga i krvava pokušala da pobegne od pomahnitalog napadača, ali ju je on sustigao i zadao joj više uboda u predelu vrata. Policija je po dolasku na lice mesta zatekla jeziv prizor.

Meštani Obrenovca uznemireni su nakon užasa koji se dogodio u mirnom kraju tog grada. Kako pričaju, dobro poznaju Kristinu, ali još bolje osumnjičenog.

Prema njihovim rečima, Kristina je fina i pristojna devojka i brižna majka, dok je Vuk poznat u gradu po problematičnom ponašanju i tučama.