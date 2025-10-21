Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju potvrdilo je Kuriru incident koji se u ponedeljak dogodio ispred uprave ZC Vranje.

Muškarac je prema navodima Tužilaštva vukao zavese i udarao stolice, a potom govorio da ostave njegovu ženu na miru da je ne maltretiraju da će se u suprotnom politi benzinom i zapaliti — da bi uputio reči pretnje "zapaliću sve". Tužilaštvo je naložilo da se obavi razgovor sa svim prisutnim licima i da se nakon toga obavi naknadna konsultacija radi preduzimanja ostalih radnji iz nadležnosti.

- Dana 20. 10.2025.godine, ispred uprave ZC Vranje, S.D. je vukao zavese i udara stolice, a potom govorio da ostave njegovu ženu na miru da je ne maltretiraju ili će se u suprotnom politi benzinom i zapaliti, a potom je uputio reči pretnje "zapaliću sve".

Tužilaštvo je naložilo da se obavi razgovor sa svim prisutnim licima i da se nakon toga obavi naknadna konsultacija radi preduzimanja ostalih radnji iz nadležnosti. Ovo su sve informacije kojima tužilaštvo trenutno raspolaže - stoji u saopštenju portparola OJT u Vranju Miodraga Stojanovića.

Policija je izašla na lice mesta o svemu obavestila nadležno tužilaštvo po čijem nalogu preduzima dalji rad na slučaju.