"Škaljarca" Filipa Ivanovića (33) koji je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra, dok se skrivao jer je za njim bila raspisana poternica, prema sumnjama istražitelja, namestila je krtica u tom klanu koja mu je poslala dva kofera, ali i Đorđa Z. koji je priznao da ga je likvidirao.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, pored tela ubijenog Ivanovića pronađena su dva kofera. Kako saznajemo, u njima su se nalazile lične stvari, uglavnom garderoba, ubijenog koji se prema operativnim podacima dovodio u vezu sa škaljarskim klanom.

Nije se nadao

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu saopštilo je ranije da se sumnja da je Đorđe Z. osmislio i isplanirao način i mesto izvršenja ubistva, odnosno da Ivanovića ubije kada se on najmanje nada.

- Isplanirao je da izvrši krivično delo kada se oštećeni najmanje nada, odnosno kada mu okrene leđa. Đorđe Z. je oko 19 sati taksijem došao na adresu u Višegradskoj ulici u stan koji je preko maloletne osobe iznajmio osumnjičeni za pomaganje, Marko P. Oko 23 sata Đorđe Z. odvezao se taksijem do Hercegovačke ulice gde se sastao sa ubijenim i predao mu dva kofera koja je poneo sa sobom, a koji su mu ranije iste večeri dostavljeni - saopšteno je posle saslušanja osumnjičenih iz tužilaštva.

U trenutku kada je ubijeni Ivanović preuzeo kofere i krenuo da se udaljava, osumnjičeni je iz pištolja ispalio više hitaca u njega i pokušao da pobegne. Policija ga je uhapsila praktično na licu mesta, a pored tela "škaljarca" pronađeni su i koferi sa ličnim stvarima.

Bio na sahrani brata: Maskiran samo kačketom Filip Ivanović, prema tvrdnjama meštana Cetinja, prisustvovao je sahrani ubijenog brata Andrije iako je u to vreme bio u bekstvu. Kako navode, svi su bili iznenađeni kada su ga videli.

- Nije bio u kapeli sa porodicom, već u masi. Čak nije bio ni puno maskiran, imao je samo kačket na glavi, ali su ga prisutni prepoznali - tvrdi jedan sagovornik Kurira.

Kako je Kurir pisao, u trenutku kada je ubijen, Ivanović je prema nezvaničnim informacijama kod sebe imao falsifikovana slovenačka dokumenta, pošto su za njim Srbija kao i Crna Gora raspisale Interpolove poternice zbog sumnje da je učestvovao u tri ubistva. On je, podsetimo, bio u kućnom pritvoru u Srbiji do decembra prošle godine, kada je pokidao nanogicu i pobegao.

Podsetimo, stariji brat Filipa Ivanovića, Andrija Ivanović (36), ubijen je na Cetinju 29. septembra zajedno sa Stefanom Beladom, i istražitelji su sumnjali da je i njih dvojicu namestila krtica koja ih je namamila da dođu na mesto pored puta Cetinje - Budva. Tela Andrije Ivanovića i Belade, podsetimo, pronađena su u automobilu.

Crnogorski istražitelji, navodno, posumnjali su odmah da su "škaljarci" namamljeni u mesto Ugnji, a potom likvidirani i zbog toga je jedan od ključnih dokaza bila analiza njihovih telefona, kako bi se utvrdili s kim su bili u kontaktu pre nego što su ubijeni.

Ista osoba namila obojicu?

- Ubistvo Filipa Ivanovića nepunih mesec dana posle likvidacije njegovog starijeg brata, najverovatnije je obračun klanova i ne isključuje se mogućnost da je naručilac isti. Sve ukazuje da je braću namestila ista osoba, jer iako je osumnnjičeni za ubistvo Đorđe Z. priznao da je ubio "škaljarca" u Beogradu i kratko u svoju odbranu rekao "da nije više mogao da trpi njegovo maltretiranje", sumnja se da je neko u koga je Ivanović imao poverenja otkrio ubicama njegovu lokaciju - kaže sagovornik Kurira.

Na to ukazuje, kako navodi, da je garderobu pronađenu u koferima, beguncu u Beograd sigurno poslala bliska osoba.

- Neko ko je znao gde se Ivanović nalazi, prema jednom pravcu istrage, mogao je da organizuje ovakav zločin. A činjenica da je i njegov rođeni brat namamljen i ubijen pre mesec dana, ukazuje na zaključak da je možda reč o istoj osobi - otkriva naš sagovornik.