"Ukrao mi je sinoć ključeve iz džepa dok sam spavao i otišao. I eto, poginuo. Ja nisam ni znao šta se desilo, ujutru sam ustao video da nema ni kola ni njega. Niko nije hteo da mi kaže šta se desilo, policija me je zvala i rekla mi. Strogo sam mu zabranjivao da vozi i krio sam ključeve od njega, sinoć nisam i eto šta se desilo. Sve se nadam doći će, videću ga, ali eto, spremamo mu sahranu", rekao je otac Dejan.