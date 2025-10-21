Slušaj vest

Mladić Andrija M. (21) poginuo je u mestu Lisović sinoć oko 2 sata iza ponoći, kada je, kako se pretpostavlja izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo u kanal.

Njegov otac u jezivoj ispovesti kaže da mu je sin ukrao ključeve od kola.

"Ukrao mi je sinoć ključeve iz džepa dok sam spavao i otišao. I eto, poginuo. Ja nisam ni znao šta se desilo, ujutru sam ustao video da nema ni kola ni njega. Niko nije hteo da mi kaže šta se desilo, policija me je zvala i rekla mi. Strogo sam mu zabranjivao da vozi i krio sam ključeve od njega, sinoć nisam i eto šta se desilo. Sve se nadam doći će, videću ga, ali eto, spremamo mu sahranu", rekao je otac Dejan.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se sinoć oko dva sata iza ponoći kod jedne mlekare u Lisoviću kod Barajeva. Od siline udarca mladić je ispao iz kola i njegovo telo našli su prolaznici, dok je "reno" bio u kanalu pored puta.

Kurir.rs/Informer

